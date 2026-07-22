Le piccole e medie imprese della Campania hanno raggiunto un volume di vendite di un miliardo di euro su Amazon. La regione si conferma tra le più attive nel commercio digitale del Mezzogiorno e si piazza tra le aree italiane con i risultati più elevati nelle vendite online delle imprese locali. I dati indicano una forte crescita del settore nel territorio campano.

La Campania si conferma la locomotiva del commercio digitale del Mezzogiorno e si posiziona tra le regioni più performanti d'Italia nelle vendite delle piccole e medie imprese su Amazon. Secondo l'ultimo Report sull'impatto delle pmi, infatti, oltre 3mila aziende campane operano oggi sulla piattaforma di e-commerce e nel 2025 hanno venduto complessivamente più di 25 milioni di prodotti, superando la soglia del miliardo di euro di vendite: un traguardo raggiunto da nessun'altra regione italiana, che colloca la Campania accanto a Lombardia e Lazio nel gruppo di testa e le permette di generare da sola quasi un quarto dell'intero fatturato nazionale delle pmi sul negozio online. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Amazon, le pmi campane volano: vendite per un miliardo di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tonno sostenibile: in Italia le vendite certificate volano del 50%In Italia, le vendite di tonno sostenibile con certificazione sono aumentate del 50% rispetto all’anno precedente.

Amazon punta al Sud: energia solare e bonus digitali per le PMIAmazon ha annunciato investimenti nel Sud Italia, includendo l’installazione di parchi agrivoltaici a Mazara e Paternò, con l’obiettivo di promuovere...

Le PMI che vendono attraverso Amazon generano 4 miliardi, in testa la CampaniaAGI - Le piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon hanno generato nel 2025 oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive, con più di 100 milioni di prodotti spediti ai clienti i ... msn.com

Amazon, le pmi campane volano: vendite per un miliardo di euroLa Campania si conferma la locomotiva del commercio digitale del Mezzogiorno e si posiziona tra le regioni più performanti d'Italia nelle vendite delle piccole e medie imprese ... ilmattino.it