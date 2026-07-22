Amazon le pmi campane volano | vendite per un miliardo di euro

Da ilmattino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le piccole e medie imprese della Campania hanno raggiunto un volume di vendite di un miliardo di euro su Amazon. La regione si conferma tra le più attive nel commercio digitale del Mezzogiorno e si piazza tra le aree italiane con i risultati più elevati nelle vendite online delle imprese locali. I dati indicano una forte crescita del settore nel territorio campano.

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La Campania si conferma la locomotiva del commercio digitale del Mezzogiorno e si posiziona tra le regioni più performanti d'Italia nelle vendite delle piccole e medie imprese su Amazon. Secondo l'ultimo Report sull'impatto delle pmi, infatti, oltre 3mila aziende campane operano oggi sulla piattaforma di e-commerce e nel 2025 hanno venduto complessivamente più di 25 milioni di prodotti, superando la soglia del miliardo di euro di vendite: un traguardo raggiunto da nessun'altra regione italiana, che colloca la Campania accanto a Lombardia e Lazio nel gruppo di testa e le permette di generare da sola quasi un quarto dell'intero fatturato nazionale delle pmi sul negozio online. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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