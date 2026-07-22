Alunni adottati 8 modelli e documenti per l’attuazione delle Linee di indirizzo del MIM

Per l’anno scolastico 2026-2027 sono stati resi disponibili otto modelli di atti, circolari e documenti operativi destinati agli abbonati a “Gestire la scuola”. Questi strumenti sono stati predisposti in conformità alle Linee di indirizzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di facilitare l’attuazione delle misure a tutela del diritto allo studio degli studenti adottati.

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 20262027 sono disponibili, per gli abbonati a “Gestire la scuola”, i modelli di atti, circolari e documenti operativi predisposti per l’attuazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati (Ministero dell’Istruzione e del Merito, 2023). La documentazione è rivolta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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