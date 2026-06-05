Sicurezza a Genova Traverso | Rischio déjà-vu nei modelli adottati servono nuove soluzioni condivise

Roberto Traverso ha commentato che le soluzioni adottate per la sicurezza a Genova rischiano di riproporre schemi già visti, definendoli un “rischio déjà-vu”. Ha sottolineato come le misure attuali siano spesso caratterizzate da un approccio demagogico e ideologico, piuttosto che da interventi tecnici e pratici.

Il tema della sicurezza a Genova rischia di essere affrontato, secondo Roberto Traverso, in modo sempre più “demagogico e ideologico”, e sempre meno con un approccio tecnico e concreto.“Ho avuto la sensazione che troppo spesso il tema della sicurezza venga utilizzato in modo demagogico e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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