Altro che attenuanti è innocente Ceccardi al fianco di Roggero

Da iltempo.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due uomini coinvolti in una rapina nel suo negozio nel 2021. La sentenza è definitiva. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e politiche, con alcune figure che si sono schierate in sua difesa, affermando che la sua condanna non tiene conto di eventuali attenuanti.

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Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso, nel 2021, due dei tre uomini che avevano appena rapinato il suo negozio, continua a tenere banco nel dibattito politico e mediatico. Ne ha parlato anche la trasmissione "4 di Sera", dove l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è tornata a chiedere una modifica della normativa sulla legittima difesa. Ceccardi ha aperto il suo intervento riassumendo la vicenda in termini netti: "La situazione è questa, un uomo si è svegliato per andare a lavorare, tre uomini si sono svegliati per andare a rapinare e dobbiamo partire dalla giustizia, la legge deve assicurare la giustizia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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