Un gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due uomini coinvolti in una rapina nel suo negozio nel 2021. La sentenza è definitiva. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e politiche, con alcune figure che si sono schierate in sua difesa, affermando che la sua condanna non tiene conto di eventuali attenuanti.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso, nel 2021, due dei tre uomini che avevano appena rapinato il suo negozio, continua a tenere banco nel dibattito politico e mediatico. Ne ha parlato anche la trasmissione "4 di Sera", dove l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è tornata a chiedere una modifica della normativa sulla legittima difesa. Ceccardi ha aperto il suo intervento riassumendo la vicenda in termini netti: "La situazione è questa, un uomo si è svegliato per andare a lavorare, tre uomini si sono svegliati per andare a rapinare e dobbiamo partire dalla giustizia, la legge deve assicurare la giustizia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Altro che attenuanti, è innocente", Ceccardi al fianco di Roggero

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