Celli, rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, ha commentato la sentenza di 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere condannato per l’omicidio dei rapinatori. Ha detto che la decisione è corretta e che non si deve creare un clima di “Far West”. Celli ha anche ricordato che il gioielliere ha già ottenuto delle attenuanti. La sentenza è definitiva e non è prevista un’ulteriore fase processuale.

Ritiene corretta la sentenza data a Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio dei suoi rapinatori? "Pur non avendo ancora letto le motivazioni della Cassazione – spiega Stefano Celli, vicesegretario nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati – basandomi sui fatti noti e sulle immagini delle telecamere, si tratta di un caso di scuola di omicidio volontario. Non c’era un’aggressione in corso, non c’era attualità del pericolo e non c’era proporzione; non si può parlare di legittima difesa, nemmeno putativa". Non pensa ci sia però un vuoto legislativo che non comprende l’esasperazione di chi subisce impotente le rapine? "Non vedo alcun vuoto legislativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Celli (Anm) : "Roggero? No al Far West. Ha già avuto le attenuanti"

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