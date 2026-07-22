Altro appuntamento musicale con ‘I giovedì in fortezza’

Nuovo appuntamento domani con la rassegna estiva ‘I giovedì in fortezza’ nel borgo antico di Castrocaro. Alle 21 la terrazza panoramica del castello ospiterà il concerto di alcuni ragazzi dell’iniziativa Burdèl Music Hub, che promuove i talenti emergenti del territorio attraverso concerti, contest e percorsi formativi. La prima parte dell’esibizione vedrà protagonista Andre, nome d’arte di Andrea Nuzziello: il giovane presenterà il suo progetto solista di stampo indielow-fi, caratterizzato da canzoni intime e senza filtri che raccontano pezzi di vita quotidiana. Andre sarà accompagnato da Alex al cajon, proponendo sia brani inediti sia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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