Un tuffo nel passato a Castrocaro con il nuovo ’Giovedì in fortezza’

Notizia in breve

A Castrocaro, prosegue la rassegna ‘Giovedì in fortezza’ al castello, con ingressi gratuiti ogni settimana nei mesi di luglio e agosto. La manifestazione si svolge nel maniero situato sulla rupe e prevede aperture settimanali durante i mesi estivi. La iniziativa permette di visitare il castello senza costi e di conoscere la sua storia. È organizzata come evento ricorrente, con accesso libero per i visitatori che desiderano scoprire il patrimonio storico locale.