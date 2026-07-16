Un tuffo nel passato a Castrocaro con il nuovo ’Giovedì in fortezza’
A Castrocaro, prosegue la rassegna ‘Giovedì in fortezza’ al castello, con ingressi gratuiti ogni settimana nei mesi di luglio e agosto. La manifestazione si svolge nel maniero situato sulla rupe e prevede aperture settimanali durante i mesi estivi. La iniziativa permette di visitare il castello senza costi e di conoscere la sua storia. È organizzata come evento ricorrente, con accesso libero per i visitatori che desiderano scoprire il patrimonio storico locale.
Proseguono al castello di Castrocaro i ‘ Giovedì in fortezza ’, rassegna che una volta a settimana nei mesi di luglio e agosto prevede l’ingresso gratuito al millenario maniero sulla rupe. Per l’occasione sono previste anche visite guidate (a pagamento) e spettacoli di intrattenimento sempre differenti nella bella terrazza panoramica affacciata sulla vallata dell’Acquacheta. Questa settimana le persone che risaliranno il borgo antico fino alla sommità, potranno compiere un suggestivo viaggio nel tempo, tornando nientemeno che al Quattrocento. Alle 21, infatti, il belvedere farà da cornice all’evento ‘Al servizio di Firenze’: verrà rivisitata la vita della guarnigione che presidiava il confine della Repubblica di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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