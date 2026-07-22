Alluvione di Nonantola una famiglia riceverà 120mila euro di risarcimento da Aipo per i danni subiti

Una famiglia di Nonantola otterrà 120mila euro di risarcimento da Aipo per i danni causati dall’alluvione del Panaro nel 2020. Questa è la prima sentenza del Tribunale delle Acque di Firenze che attribuisce responsabilità all’ente per il cedimento dell’argine. La decisione riconosce l’obbligo di risarcimento per i danni subiti dall’abitazione e dai beni della famiglia.

Una famiglia di Nonantola riceverà 120mila euro di risarcimento da Aipo per i danni subiti nell’alluvione del Panaro del 2020. È la prima sentenza del Tribunale delle Acque di Firenze che riconosce la responsabilità dell’ente per il cedimento dell’argine. Era il 6 dicembre del 2020 quando a seguito della rottura dell'argine del fiume all’altezza di Gaggio di Castelfranco, gran parte del paese e delle campagne circostanti vennero sommerse. Decine di persone evacuate, case, negozi, attività, automobili e terreni sommersi dall’acqua. Dopo i ricorsi presentati da decine di famiglie ora è stata depositata la prima sentenza del Tribunale delle Acque di Firenze, che nel 2020 aveva già dichiarato la responsabilità dell’ente per l’alluvione di Bastiglia del 19 gennaio 2014. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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