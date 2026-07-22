Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze ha stabilito che l’Agenzia Interregionale per il fiume Po deve risarcire una famiglia danneggiata dall’alluvione del Panaro avvenuta il 6 dicembre 2020. Questa è la prima volta che l’ente viene condannato in un procedimento simile. La decisione riguarda i danni causati dall’evento alluvionale, che ha interessato anche l’area di Nonantola.

Per la prima volta il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze (competente su questa materia anche per l’Emilia-Romagna) ha condannato l’ Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) a risarcire una famiglia per i danni causati dall’ alluvione del Panaro del 6 dicembre 2020. Con la sentenza numero 25502026 depositata il 17 luglio, i giudici hanno infatti riconosciuto la piena responsabilità dell’ente e ordinato il pagamento di 122.644 euro per danni patrimoniali (beni mobili e ripristino dell’immobile), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per il grave stato di angoscia innescato e lo sconvolgimento della vita familiare subiti da un nucleo familiare di Nonantola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione di Nonantola. Il Tribunale delle Acque ha condannato Aipo a risarcire una famiglia

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