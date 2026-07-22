Un uomo senza scarpe ha rubato alcuni oggetti da un’abitazione e disturbato i residenti in un quartiere della città. La polizia è intervenuta e ha identificato il sospettato, che è stato portato in commissariato. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli del furto e verificare eventuali altri episodi simili. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi o sui precedenti dell’individuo.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la provincia. Non per stabilire chi abbia ragione, perché nei gruppi ci pensano già tutti da soli e spesso contemporaneamente, ma per raccontare come un fatto serio diventi, commento dopo commento, una radiografia perfetta dell’umore locale. Stavolta è toccato a La Nave, a Castiglion Fiorentino, dove un post pubblicato nel gruppo “Sei di Castiglion Fiorentino se.” ha acceso la discussione dopo una notte di visite indesiderate tra abitazioni, auto e giardini. Secondo il racconto pubblicato online, intorno alle 3 di notte un uomo sarebbe entrato nelle proprietà della zona, controllando macchine e spazi esterni del vicinato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alla Nave arriva il ladro barefoot: ruba il sonno ai residenti e pure la dignità al travestimento

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