Ruba una bici nel palazzo ma i residenti reagiscono | ladro bloccato nell' androne si giustifica in tribunale

Un uomo di 32 anni è entrato in un palazzo di via Martorelli a Torino e ha rubato una bicicletta. I residenti, accortisi del furto, hanno reagito immediatamente e sono intervenuti per bloccare il ladro nell’androne. L’uomo, con precedenti per furto, si è giustificato in tribunale. La polizia ha arrestato il sospettato e sequestrato la bici.

Si è intrufolato in un palazzo di via Martorelli, a Torino, e ha rubato una bici. Questo 32enne, con diversi precedenti per furto, non ha però fatto i conti con il proprietario del mezzo, che si è accorto di tutto e ha dato l’allarme, e i suoi vicini di casa, subito intervenuti con lui per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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