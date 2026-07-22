Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli debutto da imprenditori | inaugurato il loro primo locale

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno aperto il loro primo locale a Qualiano, segnando il loro debutto nel settore imprenditoriale. L’inaugurazione si è svolta recentemente e ha attirato l’attenzione locale. Si tratta di un passo importante per i due, che fino a ora erano noti per le loro attività televisive, e rappresenta un ingresso nel mondo dell’imprenditoria con un’attività di ristorazione.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, debutto da imprenditori: inaugurato il primo locale a Qualiano, è già un successo. Per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si apre un nuovo capitolo, questa volta lontano dai riflettori della televisione e sempre più vicino al mondo dell’imprenditoria. La coppia ha inaugurato il suo primo locale a Qualiano, trasformando un progetto coltivato con entusiasmo in una realtà che, fin dalle prime ore di apertura, ha riscosso un’accoglienza straordinaria. Leggi anche Caserta si prepara ad accogliere Elisabetta Gregoraci: protagonista di un pomeriggio speciale L’inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Alfonso DApice e Chiara Cainelli un nuovo inizio a Napoli

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