Alfonso D’Apice e Chiara inaugurano il loro primo locale | la data ufficiale

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli aprono il loro primo locale, segnando il debutto nel settore della ristorazione. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ufficialmente in data recente, senza ulteriori dettagli pubblicati. La coppia, nota sui social media, ha deciso di espandere la propria attività nel mondo reale, passando dalla presenza digitale alla gestione diretta di un’attività commerciale. La data dell’apertura è stata comunicata senza indicazioni su eventuali eventi o festeggiamenti.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli inaugurano il loro primo locale insieme: una nuova sfida oltre i social. Dall’amore agli affari, il passo è breve. Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, questa volta lontano dalle telecamere ma con lo stesso entusiasmo che li ha resi una delle coppie più seguite degli ultimi mesi. I due, infatti, inaugureranno il loro primo locale insieme, trasformando un sogno condiviso in un progetto imprenditoriale concreto. La coppia ha scelto di investire in un’attività che rappresenta non solo una sfida professionale, ma anche un simbolo della loro crescita personale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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