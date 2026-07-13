Dal thriller alle storie vere passando per crime drammi familiari e commedie | ecco le nuove fiction Rai da non perdere che arriveranno nella prossima stagione televisiva

Notizia in breve

La prossima stagione televisiva della Rai presenterà una serie di nuove fiction che spaziano tra generi diversi, tra cui thriller, storie vere, crime, drammi familiari e commedie. Le produzioni includeranno narrazioni che combinano elementi di realtà e finzione, con protagonisti legati a figure storiche italiane, eventi di cronaca significativi e misteri ancora irrisolti. Le serie saranno trasmesse nel corso della stagione e sono state annunciate come parte di un’offerta diversificata rivolta a un pubblico ampio.