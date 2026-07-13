Dal thriller alle storie vere passando per crime drammi familiari e commedie | ecco le nuove fiction Rai da non perdere che arriveranno nella prossima stagione televisiva

Da iodonna.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prossima stagione televisiva della Rai presenterà una serie di nuove fiction che spaziano tra generi diversi, tra cui thriller, storie vere, crime, drammi familiari e commedie. Le produzioni includeranno narrazioni che combinano elementi di realtà e finzione, con protagonisti legati a figure storiche italiane, eventi di cronaca significativi e misteri ancora irrisolti. Le serie saranno trasmesse nel corso della stagione e sono state annunciate come parte di un’offerta diversificata rivolta a un pubblico ampio.

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L a nuova stagione Rai punta su storie che mescolano realtà e finzione, riportando al centro figure simbolo della storia italiana, casi di cronaca che hanno segnato il Paese e nuovi misteri destinati a conquistare il pubblico. Accanto ai grandi ritorni, trovano spazio produzioni originali che spaziano dal noir al racconto sociale, confermando la volontà di offrire un panorama narrativo sempre più vario. Ecco dieci nuove fiction Rai da non perdere. La famiglia Panini – l’avventura delle figurine (Dramma) Liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando L’album dei sogni (Mondadori Libri) e la regia idi Letizia Martire, La famiglia Panini racconta storia vera della famiglia che ha regalato all’Italia il mondo giocoso delle figurine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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