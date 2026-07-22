Alboran missione inclusione | Noi sul mercato E nel sociale
Una cooperativa sociale di tipo B ha annunciato di aver avviato un progetto per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti fragili. L’obiettivo è creare un percorso di integrazione tra il mercato del lavoro e il sociale. La cooperativa, con sede a Peschiera Borromeo, ha dichiarato di operare sia nel settore economico che in quello sociale, promuovendo l’inclusione di persone con vulnerabilità. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.
Favorire l’inserimento professionale di soggetti fragili, per un mondo del lavoro più inclusivo. È questa la mission di Alboran, cooperativa sociale di tipo "b", con sede a Peschiera Borromeo. Con 30 anni di storia alle spalle, Alboran impiega 70 soggetti svantaggiati, per lo più persone con disagio psichico, che rappresentano quasi la metà dei 160 dipendenti. Con questo bacino, la cooperativa fornisce alle aziende un pacchetto di servizi: pulizie e gestione della reception, innovazione digitale e consulenze, logistica e assemblaggio. I clienti sono per la stragrande maggioranza (90%) privati; il passaparola contribuisce a far conoscere i servizi della cooperativa e allargare la platea dei potenziali fruitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Città di Castello, riapre il mercato coperto di corso Cavour: lavori da 189mila euro tra Pnrr e inclusione socialeA Città di Castello sono iniziati i lavori di riqualificazione del mercato coperto di corso Cavour, con un investimento totale di 189mila euro.
Este: il segreto del Tiepolo nel Duomo tra arte e inclusione socialeA Este, nel Duomo, si scopre il segreto del Tiepolo, unendo arte e inclusione sociale.
Si parla di: Alboran, missione inclusione: Noi sul mercato. E nel sociale.
Alboran, missione inclusione: Noi sul mercato. E nel socialePeschiera, con 30 anni di storia la cooperativa impiega 70 soggetti fragili su 160 dipendenti. Il presidente Vanini: La nostra scommessa: offriamo servizi di qualità prendendoci cura delle persone. ilgiorno.it
Welfare: Alboran cooperativa sociale e Sanpellegrino, insieme per l'inclusioneMilano, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - La cooperativa sociale Alboran, realtà attiva da oltre trent'anni nei progetti di inclusione lavorativa per persone con disabilità e fragilità, lancia 'Extra ... iltempo.it