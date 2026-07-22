Alboran missione inclusione | Noi sul mercato E nel sociale

Notizia in breve

Una cooperativa sociale di tipo B ha annunciato di aver avviato un progetto per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti fragili. L’obiettivo è creare un percorso di integrazione tra il mercato del lavoro e il sociale. La cooperativa, con sede a Peschiera Borromeo, ha dichiarato di operare sia nel settore economico che in quello sociale, promuovendo l’inclusione di persone con vulnerabilità. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.