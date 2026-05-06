Este | il segreto del Tiepolo nel Duomo tra arte e inclusione sociale

A Este, nel Duomo, si scopre il segreto del Tiepolo, unendo arte e inclusione sociale. Il percorso tra le opere di Gaspari e Corradini mira a mostrare come la tecnica del pittore veneziano possa essere collegata a iniziative di integrazione. Durante la visita, sarà possibile capire meglio questa connessione attraverso le opere esposte e le spiegazioni dei guide.

? Cosa scoprirai Come si può unire la tecnica di Tiepolo all'inclusione sociale?. Chi guiderà il percorso tra le opere di Gaspari e Corradini?. Cosa nasconde l'Oratorio di San Valentino legato alla Confraternita?. Perché la bellezza del Duomo diventa uno strumento per i giovani?.? In Breve Visita il 10 maggio 2026 con la guida di Fondazione IREA ETS.. Percorso tra opere di Antonio Gaspari, Antonio Corradini e quadreria del Seicento.. Contributo di 5 euro con ingresso gratuito per i partecipanti sotto i 16 anni.. Prenotazione obbligatoria tramite modulo online per l'incontro in via Santa Tecla 6.. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 16.30, il Duomo di Santa Tecla a Este aprirà le sue porte per una visita guidata che mira a svelare i segreti della Pala di Tiepolo e del complesso architettonico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este: il segreto del Tiepolo nel Duomo tra arte e inclusione sociale Notizie correlate Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del TiepoloDomenica 1 marzo unitevi a noi e scoprite il Duomo di Santa Tecla ad Este con una visita speciale dedicata a Giambattista Tiepolo! Accompagnati da... Una raccolta di contenuti Si parla di: Cosa fare a Padova e provincia nel weekend del Primo Maggio: eventi, concerti, sagre e visite; Il rabbino e un segreto di famiglia: Il volo dell’Arca, tributo a Bassani.