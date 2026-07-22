A Potenza Picena, ieri si sono verificati alcuni crolli di alberi e numerosi rami caduti sulla strada. La caduta di alberi e rami ha provocato ostacoli sulla viabilità, ma non si registrano danni gravi o feriti. La situazione è rimasta sotto controllo e non ci sono state altre conseguenze significative. Le autorità stanno intervenendo per rimuovere i tronchi e ripristinare la normale circolazione.

Qualche albero crollato a terra e soprattutto tanti rami caduti in mezzo alla strada. Sono state queste le conseguenze del maltempo di ieri, che per fortuna non ha causato troppi danni a Potenza Picena. Nel pomeriggio si è scatenato un forte acquazzone, accompagnato da raffiche di vento. A intervenire prontamente sono stati i volontari della Protezione civile, diretti dal coordinatore Carlo Carlini, che hanno tagliato con una motosega i rami caduti e li hanno rimossi dall’asfalto. Alle operazioni hanno partecipato anche gli operai comunali, la polizia locale, i carabinieri, la Croce Rossa locale e gli operatori del Cosmari. Sul posto era presente il sindaco Noemi Tartabini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Alberi e rami caduti a Potenza Picena

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