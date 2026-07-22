Recentemente sono stati presentati nuovi modelli di fitness tracker e smartwatch, tra cui alcune novità di Garmin, che puntano a un design più alla moda. Questi dispositivi, tradizionalmente utilitari, stanno diventando anche accessori di stile, grazie a linee più eleganti e materiali più raffinati. La tendenza si inserisce nel crescente interesse per dispositivi tecnologici che combinano funzionalità e estetica.

G li smartwatch hanno fatto la rivoluzione, ma sono stati gli smart ring a rendere evidente il processo di fashionizzazione della tecnologia indossabile. Sempre più sottili, preziosi e difficili da distinguere dalla normale gioielleria, hanno trasformato il monitoraggio del benessere in una questione anche estetica. Ora lo stesso destino sembra attendere i dispositivi da polso, che per diventare più desiderabili rinunciano persino al loro elemento più riconoscibile: lo schermo. Chiara Ferragni: il weekend a Courchevel con il nuovo orologio Cartier da 20mila euro X Garmin Cirqa Smart Band, la novità che sta facendo impennare le ricerche online, non mostra l’ora, non riceve messaggi e non interrompe l’allenamento con una notifica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al passo con la moda: i nuovi i fitness tracker Garmin (e non solo) diventano sempre più cool

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Over 70 and Getting Stronger! New Fitness Equipment Reveal

Notizie e thread social correlati

Mentre le ondate di calore diventano sempre più lunghe e frequenti, la moda sperimenta tessuti rinfrescanti e sistemi di climatizzazione "interni".Durante le ondate di calore, le aziende di moda stanno introducendo tessuti più freschi e sistemi di climatizzazione integrati nei capi.

Pareo-mania: la guida per indossare l’accessorio più cool dell’estate (non solo al mare)Durante le vacanze, molte persone scelgono di indossare il pareo, un accessorio versatile che si può usare sia in spiaggia sia in città.

Temi più discussi: Garmin continua a lavorare al prossimo major update per la gamma Fenix 8; Migliori Garmin: guida all’acquisto (luglio 2026); Garmin HRM-600, 31% di sconto sulla fascia cardio per l’allenamento; Garmin mette al sicuro CIRQA, pronto per la sfida smartband.

Al passo con la moda: i nuovi i fitness tracker Garmin (e non solo) diventano sempre più coolGarmin Cirqa Smart Band è il nuovo fitness tracker senza schermo: monitora sonno, stress e allenamenti e trasforma la tecnologia in moda. iodonna.it

wearnews.it/2026/07/21/who… Un brevetto indica un prossimo passo per gli smartband Whoop. Un sensore per misurare il glucosio nel sangue e ristabilire le distanze #whoop #sensore #glucosio #diabete #garmin #CIRQA #wearable #wearables #wear #W x.com

Garmin vívoactive 6: lo smartwatch AMOLED con GPS e coach crolla di 100€ per il Prime DayGarmin vívoactive 6 a 199€ al Prime Day: AMOLED, GPS, 80+ sport e 11 giorni di autonomia. Vale lo sconto del 34%? msn.com