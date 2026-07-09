Durante le ondate di calore, le aziende di moda stanno introducendo tessuti più freschi e sistemi di climatizzazione integrati nei capi. La crescente durata e frequenza delle alte temperature hanno portato a cambiamenti nelle proposte di abbigliamento. La produzione di vestiti, che rappresenta il principale prodotto del settore, si confronta con l’esigenza di adattarsi a condizioni climatiche estreme, considerando anche l’impatto ambientale della filiera.

Anche la moda deve fare i conti con il caldo estremo. Non solo perché è un settore particolarmente inquinante, ma perché il suo prodotto principale – i vestiti che indossiamo – sono la prima linea di difesa tra noi e l’ambiente esterno. Gli abiti non possono far scendere il termostato, è vero, ma possono fare la differenza sulla nostra percezione del caldo, proteggendo la pelle e lasciandola libera di respirare. Per questo, la ricerca dei brand si sta orientando su tessuti ‘rinfrescanti’, abbigliamento anti-UV e sistemi che sfruttano ventole incorporate. Cosa indossare per sentire meno caldo. La regola d’oro la sappiamo tutti: evitare i capi sintetici e prediligere le fibre naturali come lino e cotone. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mentre le ondate di calore diventano sempre più lunghe e frequenti, la moda sperimenta tessuti rinfrescanti e sistemi di climatizzazione "interni".

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