Monica ha deciso di riaprire un borgo sullo Ionio in Calabria, chiamato Santa Caterina dello Ionio, dopo averlo visitato da bambina. La riqualificazione del luogo mira ad aprire le porte al turismo internazionale, offrendo alloggi e servizi dedicati. La sua scelta di tornare in questa località rispecchia un legame personale con il territorio. L’iniziativa coinvolge la riapertura di strutture ricettive e la promozione del borgo come destinazione turistica.

Per Monica, Santa Caterina dello Ionio è molto più di una meta estiva: è il luogo del cuore, in cui ha scelto di tornare dopo esserci stata da bambina. Undici anni fa si è trasferita da Parma; sette anni fa ha deciso di affidarsi ad Airbnb per condividere la sua casa affacciata sul mare con viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Giovani, soprattutto, ai quali racconta i paesaggi, la storia millenaria, l’autenticità delle relazioni umane, accogliendoli con semplicità e calore, in un luogo in cui il tempo rallenta e l’ospitalità diventa un’esperienza autentica fatta di silenzi, natura e umanità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio

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