Un'host ha raccontato di aver viaggiato da Parma alla Calabria per amore dello Ionio. Fin da bambina, Santa Caterina dello Ionio è stato un luogo del cuore, che ha scelto di visitare ogni estate. La passione per questa località ha portato a un impegno nel settore turistico, mantenendo vivo il legame con il territorio. La storia si concentra sulla continuità dei viaggi e sull’attaccamento personale a un luogo che rappresenta un punto di riferimento.

Roma, 22 lug. (AdnkronosLabitalia) - Alcuni luoghi accompagnano una vita intera, anche quando li si scopre da bambini. Per Monica, Santa Caterina dello Ionio, in Calabria, è sempre stato questo: un posto del cuore dove tornare estate dopo estate. Arrivata per la prima volta da Parma negli anni Settanta durante una vacanza in famiglia, si è innamorata subito di questa parte di Calabria, del mare intenso, della natura e dell'accoglienza spontanea delle persone del paese. Dopo anni trascorsi nel Nord Italia a lavorare come impiegata amministrativa, undici anni fa la sua vita ha avuto una svolta radicale: “Per problemi di salute, ho deciso di anticipare la pensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Turismo, da Parma alla Calabria per amore dello Ionio: la storia dell'host Monica

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