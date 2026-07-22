Addio a Kaylee Hottle la star di Godzilla è morta in un incidente stradale

Una giovane attrice di 19 anni, conosciuta per il ruolo di Jia nella saga di Godzilla, è morta in un incidente stradale. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, coinvolgendo il veicolo su cui viaggiava. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’attore, che hanno comunicato la scomparsa improvvisa. La ragazza era all’inizio della sua carriera e aveva ottenuto riconoscimenti per le sue interpretazioni.

Kaylee Hottle è morta a soli 19 anni in un incidente stradale. L’attrice era all’inizio della sua carriera. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Kaylee Hottle, la giovane attrice diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Jia nella saga Godzilla vs. Kong. La ragazza è morta a soli 19 anni in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nello Stato del Maryland, negli Stati Uniti. La notizia ha profondamente colpito i fan del celebre franchise e l’intera comunità cinematografica, che negli ultimi anni aveva imparato ad apprezzare il talento della giovane interprete. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media americani, Kaylee Hottle viaggiava a bordo di una Honda Accord del 1995 quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada in un fossato. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Kaylee Hottle Dies at 18 After Tragic Car Accident | Godzilla vs. Kong Star Passes Away

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Kaylee Hottle muore a 19 anni in un incidente: addio alla giovane attrice di Godzilla vs. Kong x.com

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