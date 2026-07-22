Acquisti in Rete PA possibile indisponibilità dal 24 al 26 luglio per manutenzione straordinaria
La piattaforma Acquisti in Rete PA potrebbe essere offline dal 24 al 26 luglio, dalle 20 di venerdì alle 20 di domenica. La sospensione si rende necessaria per attività di manutenzione straordinaria. Durante questo periodo, gli utenti potrebbero non riuscire ad accedere ai servizi offerti dalla piattaforma. La manutenzione è programmata per migliorare le funzionalità e garantire un funzionamento più stabile del sistema.
La piattaforma Acquisti in Rete PA potrebbe non essere disponibile dalle ore 20 di venerdì 24 luglio alle ore 20 di domenica 26 luglio 2026 a causa di attività di manutenzione straordinaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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