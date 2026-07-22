Sinistra Italiana contesta la società mista Acqua Pubblica Napoli Nord e rilancia la gestione totalmente pubblica del servizio idrico.. La determina n. 478 del Registro Generale, adottata il 14 luglio 2026 dall’Ente Idrico Campano (EIC), con cui si comunica ai Comuni l’avvio di una nuova procedura di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1752016 per la costituzione della società mista pubblico-privata “Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.”, rappresenta un reale apertura della gestione dell’acqua pubblica a logiche di mercato consentendo l’ingresso di soggetti privati”, ha affermato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Acqua Napoli Nord, Ioffredo: “No ai privati nella gestione idrica”

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