Accomando | Inter decisione pesantissima su Spence

Notizia in breve

L’Inter ha deciso di non rinnovare il contratto a Spence, una scelta che comporta conseguenze importanti per il giocatore. Nel frattempo, il club sta negoziando con il Tottenham per definire l’accordo riguardante Romero. Non sono stati resi noti dettagli sui termini delle trattative o sulle tempistiche. La decisione su Spence rappresenta un passo deciso da parte dell’Inter, mentre le trattative con il Tottenham sono ancora in corso.