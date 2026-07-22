Una donna di 38 anni è morta dopo un incendio che si è sviluppato mentre accendeva il barbecue per cuocere marshmallow ai figli. Le fiamme hanno avvolto il suo corpo, e il figlio maggiore di 11 anni ha tentato di spegnerle con la giacca, mentre la sorellina di 7 ha urlato per richiamare il padre. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le ferite sono risultate fatali.

I suoi due bambini hanno cercato di salvarla. Il figlio di 11 anni ha provato a spegnere le fiamme con la propria giacca, mentre la sorellina di 7 ha iniziato a urlare disperatamente per richiamare il padre. Ma per Charlotte Rose-Anne Hill, 38 anni, non c’è stato nulla da fare. La donna è morta alcuni giorni dopo essere rimasta gravemente ustionata mentre preparava un barbecue nel giardino di casa a Sydney, dove aveva acceso il fuoco per permettere ai figli di arrostire dei marshmallow durante le vacanze scolastiche. Secondo quanto ricostruito da news.com.au e rilanciato da People, il marito Matt Tierney è intervenuto immediatamente, prestando i primi soccorsi e accompagnandola in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accende il barbecue per far arrostire i marshmallow ai figli, ma viene travolta dalle fiamme: il figlio maggiore tenta di salvarla, poi la tragedia in ospedale. Morta mamma di 38 anni

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