L’Arena Verdi di Forlimpopoli si prepara ad accogliere l’ultima serata della stagione dedicata al teatro dialettale. Questa sera alle 21 in piazza Fratti, la ‘Cumpagni’ Dla Zercia’ porterà in scena la commedia ‘Ac Fata Giurnêda!’. In caso di pioggia o maltempo, la rappresentazione si terrà al coperto all’interno del vicino Teatro Verdi. La pièce, diretta da Giorgio Barlotti, trae origine dal testo ‘Oscar’ di Claude Magnier e descrive le vicissitudini di una giornata segnata da imprevisti continui e fraintendimenti. Il protagonista si trova ad affrontare una serie di situazioni paradossali che danno forma a un ritmo comico incalzante, offrendo uno spunto di riflessione sulla difficoltà di mantenere un comportamento coerente e onesto nelle dinamiche quotidiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Ac Fata Giurnêda!’, il dialetto sul palco della rocca di Forlimpopoli

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