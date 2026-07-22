Una coppia residente a Camaiore è stata denunciata dopo essere stata scoperta a ricevere numerosi sussidi pubblici destinati a persone in difficoltà, tra cui il sostegno al reddito e l’assegnazione gratuita di un ombrellone in uno stabilimento balneare comunale. Nonostante ciò, viveva in una villa di lusso con un affitto di circa 1500 euro al mese e gestiva società in Svizzera e Gran Bretagna. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali.

CAMAIORE – Ricevevano dagli enti pubblici ogni possibile sussidio di sostegno al reddito e persino l’assegnazione gratuita dell’ombrellone allo stabilimento balneare comunale di Camaiore, ma vivevano in una villa da 1500 euro al mese a due passi dal mare e gestivano società in Svizzera e Gran Bretagna. A scoprire il maxi raggiro ai danni dello Stato sono stati i finanzieri del Ccomando Provinciale di Lucca, che al termine di una riservata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Massa hanno denunciato una coppia residente a Camaiore per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nei guai sono finiti una donna extracomunitaria e il convivente, un uomo originario dell’hinterland napoletano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Abitano la villa di lusso ma percepiscono sostegni per indigenti: denunciata coppia di Camaiore

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