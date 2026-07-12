Rubano 600 euro di cosmetici | coppia denunciata

I carabinieri di Poggio Renatico hanno denunciato un uomo di 23 anni e una donna di 21, entrambi residenti in un’altra regione e già noti alle forze dell’ordine, per aver rubato circa 600 euro di cosmetici in un negozio locale. L’indagine si è conclusa con il riconoscimento e la denuncia dei due dopo aver accertato il furto avvenuto nei giorni precedenti. La merce rubata comprende prodotti cosmetici di varie marche.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Poggio Renatico, a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato un uomo di 23 anni e una donna di 21, entrambi residenti in altra regione e già noti alle forze dell’ordine, accusati del furto di alcuni prodotti cosmetici avvenuto in un esercizio commerciale della zona. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 15 aprile, quando la coppia, con al seguito un bambino di circa quattro anni, ha fatto ingresso all’interno di un esercizio commerciale della zona, mostrandosi apparentemente una normale famiglia intenta a fare delle compere. I due che si aggiravano tra le corsie del punto vendita, hanno subito concentrato la loro attenzione nel reparto cosmesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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