Abbonamenti al trasporto pubblico dei figli detrazione divisa tra i genitori | limite di 250 euro per ogni abbonato
La detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico dei figli è ammessa anche se la spesa riguarda familiari a carico. Il limite di 250 euro si applica a ogni abbonato, anche se il costo viene condiviso tra i genitori. La spesa sostenuta per il singolo abbonato può essere detratta fino a quel limite, indipendentemente da come viene ripartita tra i genitori.
La detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico spetta anche quando la spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico. Il limite massimo deve però essere verificato con riferimento a ciascun abbonato, anche quando il costo viene ripartito tra entrambi i genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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