Gli Asinelli Vezzano degli Amatori hanno perso due finali consecutive e stanno cercando di risalire. È la loro terza finale di fila, un risultato che non era previsto all'inizio della stagione. L'allenatore ha dichiarato che l'obiettivo era arrivare il più lontano possibile, anche se non si aspettava di raggiungere la finale.

Marco Cremaschi, mister degli Asinelli Vezzano degli Amatori. È la terza finale di fila per voi. "Sì, non è scontato a pensarci. All’inizio non mi aspettavo la finale quest’anno: di certo volevamo arrivare più avanti possibile, ci speravamo. Abbiamo superato un girone molto duro e ora eccoci qui". Ai quarti e in semifinale due lotterie dei rigori vinte, match lunghi. Stanchi? "La stanchezza in una settimana va via, e anche il Baiso viene da un supplementare tosto, quindi anche loro hanno giocato tanto. Quando esci da queste sfide hai adrenalina: i ragazzi ci tenevano al derby in semifinale col Montalto e vincerlo ti dà carica in più per il futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo perso due finali di fila. Speriamo nel riscatto"

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