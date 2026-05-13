Champions League la Final Four si avvicina Plotnytskyi | Vincerne due di fila sarebbe bello ma prima a caccia di finali

Si avvicina la fase finale della Champions League di pallavolo, con la Final Four che si svolgerà a Torino nel fine settimana. Oggi si è svolto l’ultimo allenamento al PalaBarton prima della partenza, prevista per domani mattina presto con un treno diretto nel capoluogo piemontese. La competizione, tra le più prestigiose del continente, vedrà le squadre contendenti impegnate nella conquista del trofeo, mentre uno dei giocatori ha dichiarato che vincerne due consecutivi sarebbe un risultato interessante, anche se ora si pensa alle finali.

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