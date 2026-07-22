Shakira ha rivelato di aver avuto una conversazione a tre con Hamilton e Mbappé, durante la quale ha parlato con uno di loro. La cantante colombiana è stata presente ai Mondiali 2026, esibendosi durante la finale e interpretando “Dai Dai”, l’inno ufficiale del torneo. Il videoclip dell’inno ha mostrato diverse stelle del calcio internazionale.

Shakira è stata una delle protagoniste dello spettacolo dei Mondiali 2026. Oltre all’esibizione durante l’intervallo della finale, la cantante colombiana ha conquistato il pubblico con “ Dai Dai”, l’inno ufficiale della competizione, il cui videoclip ha riunito alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale. Tra i protagonisti del video c’è anche Kylian Mbappé, arrivato nel progetto grazie a un curioso intreccio con Lewis Hamilton. La stessa Shakira ha raccontato il retroscena durante un’intervista rilasciata al canale brasiliano CazéTV, registrata a New York durante i giorni della finale mondiale. La cantante ha spiegato di aver saputo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo fatto una chat a tre e io gli ho parlato”: Shakira svela il retroscena con Hamilton e Mbappé

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DAI DAI FIFA WORLD CUP 2026 SONG | SHAKIRA with BURNA BOY

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