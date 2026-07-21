Shakira svela la chat a tre con Hamilton e Mbappé | È bastato scrivere a Lewis

Shakira ha raccontato come è riuscita a contattare Kylian Mbappé per chiedergli di partecipare al videoclip del suo inno ufficiale dei Mondiali: ha chiesto i buoni uffici di Lewis Hamilton, amico comune dei due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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