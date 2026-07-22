a rischio mafia azienda finisce sotto controllo

Un’azienda è stata posta sotto sequestro e sotto controllo giudiziario a causa di infiltrazioni mafiose di tipo ‘ndranghetista. Le autorità hanno accertato che il contesto imprenditoriale era fortemente condizionato da attività criminali organizzate. L’intervento è stato disposto dopo indagini che hanno evidenziato il coinvolgimento di soggetti collegati a organizzazioni mafiose. La procedura si inserisce in un’azione di contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore economico.

Un contesto imprenditoriale "profondamente condizionato da infiltrazioni mafiose sistemiche di matrice ‘ndranghetistica". Con questa premessa, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto ieri mattina l’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno dell’azienda Euroscatola spa di Cantù, con sede in via dei Santi, che opera nel settore della lavorazione della carta e del cartone, con stabilimenti anche a Bregnano, Lomazzo e Cermenate. Dalle indagini, condotte dal sostituto procuratore della Dda di Milano Pasquale Addesso e dal Gruppo di tutela economia della guardia di finanza di Como, sarebbe emerso un "condizionamento nel libero esercizio dell’attività d’impresa da parte di soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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