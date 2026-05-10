Un esperto ha dichiarato che il rischio associato ai passeggeri rientrati in Italia dalla crociera sulla nave MV Hondius è sotto controllo. Ha inoltre precisato che l’attivazione dei protocolli di monitoraggio non indica una crisi imminente, ma rappresenta la funzionalità delle reti di prevenzione messe in atto dopo la pandemia. La misura riguarda esclusivamente il controllo e la tutela della salute pubblica, senza implicazioni di emergenza.

AGI - L’attivazione dei protocolli di monitoraggio per i passeggeri rientrati in Italia dalla crociera sulla nave MV Hondius non deve essere interpretata come un segnale di crisi imminente, bensì come la prova dell'efficienza delle reti di prevenzione post-pandemiche. A fare chiarezza sulla natura dell'evento è Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell' Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International. Secondo l'esperto, la situazione attuale è sotto controllo e non prefigura scenari di crisi globale. Il quadro epidemiologico e il rischio reale.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pregliasco: "Il rischio è sotto controllo"

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