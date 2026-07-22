A prova di clima estremo Reti di drenaggio caditoie e una fascia alberata | il progetto di via Galilei

Lungo via Galilei, saranno installate nuove reti di drenaggio e caditoie per gestire meglio le acque piovane. Verrà anche piantata una fascia di alberi lungo i marciapiedi, per favorire l’ombreggiatura e migliorare la qualità dell’aria. Il progetto prevede inoltre interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e di sicurezza stradale, con l’obiettivo di rendere l’area più resistente agli eventi meteorologici estremi.

L’ombra dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici estremi spinge l’amministrazione di Carnate a un riesame dei propri spazi urbani. Adesso, al centro di un piano di restyling c’è via Galilei, pronta a cambiare faccia grazie a un progetto integrato di riqualificazione, sicurezza stradale e rigenerazione del verde pubblico. La proposta è stata presentata nei giorni scorsi all’Auditorium della scuola primaria. Ad aprire l’assemblea pubblica “Una nuova vita per via Galilei“ è stato il consigliere Riccardo Riva, con un richiamo "al campanello d’allarme scattato un anno fa", quando un violento nubifragio provocò la caduta di sei alberi di oltre venti metri di altezza sulle case in via Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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