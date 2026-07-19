Clima estremo quanto costa all’Italia | oltre 20 miliardi di danni in quattro anni

Da quifinanza.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, nel mese di giugno si sono registrati circa 700 eventi meteorologici estremi, equivalenti a più di 23 episodi al giorno. Negli ultimi quattro anni, i danni causati da eventi climatici intensi hanno superato i 20 miliardi di euro. Le ondate di caldo e altri fenomeni estremi hanno colpito diverse regioni, provocando danni a infrastrutture, agricoltura e proprietà. I dati indicano un incremento della frequenza e dell’intensità di questi eventi.

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In Italia, nel solo mese di giugno si sono verificati circa 700 eventi meteorologici estremi, pari a oltre 23 episodi al giorno. Tra ondate di caldo record alternate a violenti temporali, grandinate, trombe d’aria e raffiche di vento, quello che fino a pochi anni fa veniva considerato un evento eccezionale sta diventando una costante delle estati italiane. Tutto questo ha conseguenze negative non solo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, ma anche sull’ economia nazionale.  Quanto costa il cambiamento climatico all’Italia. Secondo un’analisi di Coldiretti basata sui dati Eswd (European severe weather database), i fenomeni climatici anomali sono più che raddoppiati nel 2026 rispetto al 2025, mentre negli ultimi quattro anni hanno provocato oltre 20 miliardi di euro di danni diretti e indiretti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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