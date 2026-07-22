A Palazzo Roderio il caldo è insostenibile Si spostino gli uffici comunali in altra sede
Gli uffici comunali di Sarzana nel palazzo Roderio sono chiusi a causa di temperature troppo alte. La temperatura interna supera i limiti di sicurezza, rendendo impossibile il lavoro. È stato richiesto di spostare gli uffici in un’altra sede, ma al momento non ci sono alternative. La situazione è rimasta invariata dal 22 luglio 2026. Nessuna data è stata comunicata per il ripristino delle attività.
Sarzana, 22 luglio 2026 – Niente da fare: il problema del caldo insostenibile all’interno degli uffici comunali di Sarzana, nello storico palazzo Roderio, persiste. E i sindacati del pubblico impiego, dopo le ripetute segnalazioni delle scorse settimane, hanno deciso di proclamare – unanimi – lo stato di agitazione. Arrivando a lanciare una proposta dirompente: se a causa di vincoli storico-architettonici non fosse possibile installare impianti di climatizzazione nel palazzo che si affaccia su piazza Matteotti, la cui costruzione risale agli anni a cavallo tra XV e XVI secolo, allora si proceda a spostare gli uffici in una sede più idonea. Evidentemente la creazione di una nella sala giunta non è bastata per dare le risposte che il personale attende. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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