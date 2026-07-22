A Palazzo Roderio il caldo è insostenibile Si spostino gli uffici comunali in altra sede

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli uffici comunali di Sarzana nel palazzo Roderio sono chiusi a causa di temperature troppo alte. La temperatura interna supera i limiti di sicurezza, rendendo impossibile il lavoro. È stato richiesto di spostare gli uffici in un’altra sede, ma al momento non ci sono alternative. La situazione è rimasta invariata dal 22 luglio 2026. Nessuna data è stata comunicata per il ripristino delle attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarzana, 22 luglio 2026 – Niente da fare: il problema del caldo insostenibile all’interno degli uffici comunali di Sarzana, nello storico palazzo Roderio, persiste. E i sindacati del pubblico impiego, dopo le ripetute segnalazioni delle scorse settimane, hanno deciso di proclamare – unanimi – lo stato di agitazione. Arrivando a lanciare una proposta dirompente: se a causa di vincoli storico-architettonici non fosse possibile installare impianti di climatizzazione nel palazzo che si affaccia su piazza Matteotti, la cui costruzione risale agli anni a cavallo tra XV e XVI secolo, allora si proceda a spostare gli uffici in una sede più idonea. Evidentemente la creazione di una nella sala giunta non è bastata per dare le risposte che il personale attende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a palazzo roderio il caldo 232 insostenibile si spostino gli uffici comunali in altra sede
© Lanazione.it - A Palazzo Roderio il caldo è insostenibile. “Si spostino gli uffici comunali in altra sede”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"C’è un caldo insostenibile negli uffici comunali. E l’amministrazione tace"Le temperature negli uffici comunali di Arcola superano i limiti di sopportabilità, creando condizioni di caldo insostenibile.

Uffici comunali senza condizionatore: “Fa troppo caldo”. Via all’orario estivoGli uffici comunali sono senza aria condizionata e registrano temperature elevate.

Argomenti più discussi: A Palazzo Roderio il caldo è insostenibile. Si spostino gli uffici comunali in altra sede; Concessioni Marinella: Tar rinvia a fine stagione la demolizione delle cabine della Pineta; Concessioni Marinella: ex Alfa Diana ricorre al Tar per annullare revoca in autotuela del lotto 8; Le gare per le spiagge Siamo in alto mare.

palazzo roderio a palazzo roderio ilA Palazzo Roderio il caldo è insostenibile. Si spostino gli uffici comunali in altra sedeL’edificio storico è sottoposto al vincolo della Soprintendenza: Se non lo si può climatizzare meglio trovare una soluzione alternativa ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web