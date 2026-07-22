A Palazzo Roderio il caldo è insostenibile Si spostino gli uffici comunali in altra sede

Notizia in breve

Gli uffici comunali di Sarzana nel palazzo Roderio sono chiusi a causa di temperature troppo alte. La temperatura interna supera i limiti di sicurezza, rendendo impossibile il lavoro. È stato richiesto di spostare gli uffici in un’altra sede, ma al momento non ci sono alternative. La situazione è rimasta invariata dal 22 luglio 2026. Nessuna data è stata comunicata per il ripristino delle attività.