Uffici bollenti nel municipio di Arcola, con temperature oltre i limiti. I sindacati hanno richiesto un intervento urgente ma ad oggi non c’è stato alcun cambiamento. Dopo il Comune di Sarzana, anche quello di Arcola è nel mirino dei sindacati a causa delle condizioni di lavoro in cui devono operare i dipendenti. "La situazione che si sta creando in diversi enti del territorio a causa delle temperature estreme registrate all’interno degli uffici - dichiarano Marzia Ilari, segretaria della Funzione pubblica della Cgil, e Fabio Cidale, segretario della Funzione pubblica della Cisl - è inaccettabile". Una situazione che i due esponenti sindacali hanno già reso nota all’amministrazione comunale arcolana ma, nonostante le sollecitazioni, non c’è stato riscontro e in ufficio si suda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "C’è un caldo insostenibile negli uffici comunali. E l’amministrazione tace"

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