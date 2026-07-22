Il film d’animazione del regista Yoshitoshi Shinomiya sarà nelle sale italiane dal 23 al 29 luglio come evento speciale. Sono state diffuse indicazioni su possibili scene post-credit, ma non sono stati rivelati dettagli. La proiezione è programmata per una settimana.

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Da domani, giovedì 23 luglio, il primo film d’animazione del regista Yoshitoshi Shinomiya ( Your Name ) sarà disponibile come evento speciale nelle sale cinematografiche italiane per una sola settimana, fino al 29 luglio. Attraverso l’unione di più stili artistici e d’animazione, il film ci racconta la storia di tre ragazzi, Kaoru, Sentaro e Keitaro, che vivono in un paesino di nome Niura. La casa in cui abitano e nella quale sono cresciuti è anche una storica fabbrica di fuochi d’artificio, che ora deve essere abbattuta per un piano di urbanizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - A New Dawn: ci sono scene post-credit alla fine del film?

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