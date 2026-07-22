La cerimonia di apertura di Mittelfest 2026 ha segnato l'inizio della 35ª edizione, dedicata al tema della paura. La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente alla presenza di pubblico e organizzatori. Per l’ultima volta sotto la direzione artistica di Giacomo Pedini, che ha firmato il cartellone di quest’anno dopo sei anni di incarico. La rassegna proseguirà con spettacoli e eventi fino alla conclusione prevista.

ha inaugurato ufficialmente la 35^ edizione di Mittelfest dedicata alla paura, tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini che firma il suo ultimo cartellone dopo sei anni di incarico. All’interno della chiesa di San Francesco di Cividale, la cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del vicepresidente e assessore regionale alla cultura Mario Anzil e del sindaco di Cividale Attilio Vuga, oltre a numerose autorità locali. “Do il benvenuto al nuovo presidente Toni Capuozzo: – ha commentato Mario Anzil, aprendo la serata – la sua sensibilità e conoscenza delle vicende di confine saranno un valore aggiunto per il festival. Il confine, nella sua accezione etimologica, non è una fine, ma un luogo di incontro, confronto e amicizia con chi sta dall’altra parte, uno sguardo verso identità vicine e diverse dalla nostra. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - A Mittelfest 2026 la Cerimonia inaugurale della 35^ edizione

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