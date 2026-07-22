Kitzbuhel entra nella fase clou del torneo: analisi dei match più interessanti e pronostici degli ottavi di finale in programma mercoledì 22 luglio. La pioggia che nei giorni scorsi ha condizionato altri tornei del circuito non ha rallentato il cammino di Kitzbuhel, tanto è vero che già oggi, come da tabella di marcia, si disputeranno gli ottavi di finale. Il tabellone comincia a restringersi e il programma di giornata propone diversi confronti interessanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i primi a scendere in campo ci saranno, per esempio, Quentin Halys e Valentin Vacherot: il francese ha superato il primo ostacolo del torneo e proverà a sfruttare la fiducia accumulata, ma dall’altra parte della rete troverà un avversario in costante crescita come Vacherot. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - A Kitzbuhel è il giorno degli ottavi: i pronostici dei match

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