A Kitzbuhel è il giorno degli ottavi | i pronostici dei match
Mercoledì 22 luglio si giocano gli ottavi di finale a Kitzbuhel. Tra i match in programma, una sfida vede un giocatore favorito contro un avversario che ha eliminato un testa di serie nel turno precedente. Un’altra partita si svolge tra due atleti con precedenti match ravvicinati, entrambi reduci da vittorie recenti. Le sfide si svolgono sulla terra battuta, con condizioni di gioco che favoriscono i giocatori più esperti sulla superficie.
Kitzbuhel entra nella fase clou del torneo: analisi dei match più interessanti e pronostici degli ottavi di finale in programma mercoledì 22 luglio. La pioggia che nei giorni scorsi ha condizionato altri tornei del circuito non ha rallentato il cammino di Kitzbuhel, tanto è vero che già oggi, come da tabella di marcia, si disputeranno gli ottavi di finale. Il tabellone comincia a restringersi e il programma di giornata propone diversi confronti interessanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i primi a scendere in campo ci saranno, per esempio, Quentin Halys e Valentin Vacherot: il francese ha superato il primo ostacolo del torneo e proverà a sfruttare la fiducia accumulata, ma dall’altra parte della rete troverà un avversario in costante crescita come Vacherot. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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