Estoril il tabellone si restringe | i pronostici degli ottavi
Giovedì 23 luglio si giocano gli ottavi di finale all’ATP 250 di Estoril, con il tabellone che si riduce e i match più attesi. Tra i giocatori in campo c’è anche il favorito Rublev, che si prepara a sfidare un avversario ancora da definire. Le partite si svolgono sui campi in terra battuta e determinano le qualificazioni per i quarti di finale.
Analisi e pronostici dei match più caldi in programma all’Atp 250 di Estoril nella giornata di giovedì 23 luglio: in campo anche il favorito Rublev. L’ Atp 250 di Estoril si appresta ufficialmente ad entrare nella sua fase più interessante. Dopo i verdetti emessi nei primi giorni della settimana, il tabellone degli ottavi propone l’esordio del principale favorito Andrey Rublev, mentre il pubblico portoghese continua a sognare con Jaime Faria. In campo ci sarà anche Luciano Darderi, impegnato in un match dalle innumerevoli incognite. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il programma di giovedì 23 luglio offre, in definitiva, vari altri incontri che meritano di essere attenzionati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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