A Farnborough 2026, l’Italia punta sull’integrazione industriale, rappresentata da un ponte che collega il Giappone, il Regno Unito e il Nord America tramite il Gcap. La presenza italiana si concentra su collaborazioni e partnership internazionali nel settore aerospaziale e della difesa, con l’obiettivo di rafforzare le reti industriali e commerciali tra i paesi coinvolti. La partecipazione mira a promuovere sinergie tra aziende e istituzioni per sviluppare tecnologie e progetti condivisi.

Se c’è un’immagine che sintetizza la presenza italiana a Farnborough 2026, è quella di un ponte. Un ponte tra il Giappone, il Regno Unito e il Nord America attraverso il Gcap. Un ponte tra l’industria europea e quella turca nel settore dei sistemi senza pilota. Un ponte verso i mercati del Golfo e del Sud-est asiatico. E un ponte tra domini tecnologici che fino a pochi anni fa venivano trattati separatamente. A tre giorni dall’apertura del salone, gli annunci che coinvolgono i player italiani mostrano una caratteristica comune: creare connessioni tra programmi, filiere e partner diversi, in un momento in cui la competizione internazionale si gioca sempre meno sulla singola piattaforma e sempre più sulla capacità di integrare competenze, tecnologie e mercati. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - A Farnborough l’Italia scommette sull’integrazione industriale. Ecco perché

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