A DARK AND DROWNING TIDE di Allison Saft | Recensione

Un incidente ha causato il crollo di un ponte in una cittadina costiera, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, rimuovendo le vittime e trasportando i feriti in ospedale. La struttura, costruita alcuni decenni fa, si è improvvisamente sgretolata senza preavviso. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del cedimento.

Nel mondo del fantasy che ormai trabocca di storie con trope e sotto-generi simili tra loro, arriva A Dark and Drowning Tide di Allison Saft pubblicato da Giunti. Una gemma nascosta, un dolce e intenso Sapphic Fantasy che racconta di un’erbaccia, un lupo cattivo calpestato dalla vita e la vera anima e destino di colei che dovrebbe essere la nuova salvatrice del Regno del Brunnestad. ATTENZIONE: Questa Recensione potrebbe contenere spoiler su A Dark and Drowning Tide. Trama. Nel Brunnestad, un Regno colmo di magia, appena unificato e sull’orlo di una Guerra Civile, esiste un fiume che può dare un immenso potere a chiunque sia abbastanza coraggioso e degno: L’Ursprung. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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