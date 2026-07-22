A Casa Cavazzini il nuovo allestimento della collezione FRIAM
A Casa Cavazzini è stato presentato il nuovo allestimento della collezione FRIAM, un patrimonio artistico che si distingue in Italia. La collezione deriva da una rete di solidarietà internazionale e comprende opere provenienti da vari paesi. L'inaugurazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e curatori, con un focus sulla valorizzazione delle opere e sulla loro conservazione. La collezione sarà accessibile al pubblico attraverso visite guidate e mostre temporanee.
Casa Cavazzini, inaugurato il nuovo allestimento della collezione FRIAM. Un patrimonio unico in Italia nato dalla solidarietà internazionale dopo il terremoto del 1976 È stato inaugurato a Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine, il nuovo allestimento della collezione FRIAM, uno dei patrimoni artistici più significativi e originali conservati nel capoluogo friulano. Il riallestimento, ospitato al piano terra del museo, restituisce al pubblico quasi integralmente le oltre cento opere della raccolta, tra dipinti, stampe e sculture, offrendo un nuovo percorso di lettura dedicato a una pagina straordinaria della storia culturale della città. 🔗 Leggi su Udine20.it
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