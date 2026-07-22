a casa cavazzini il nuovo allestimento della collezione friam

Notizia in breve

A Casa Cavazzini è stato presentato il nuovo allestimento della collezione FRIAM, un patrimonio artistico che si distingue in Italia. La collezione deriva da una rete di solidarietà internazionale e comprende opere provenienti da vari paesi. L'inaugurazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e curatori, con un focus sulla valorizzazione delle opere e sulla loro conservazione. La collezione sarà accessibile al pubblico attraverso visite guidate e mostre temporanee.