Casa Cavazzini Impressionismo e Modernità supera i 55 mila visitatori e prolunga gli orari

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Casa Cavazzini ha registrato oltre 55.000 visitatori alla mostra “Impressionismo e Modernità”, che ha ricevuto un notevole afflusso di pubblico. A causa dell’interesse crescente, la direzione ha deciso di prorogare gli orari di apertura per consentire a più persone di visitare l’esposizione. La mostra presenta opere di artisti impressionisti e moderni, attirando visitatori da diverse regioni. La struttura ha inoltre organizzato aperture straordinarie nei fine settimana per rispondere alla domanda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Casa Cavazzini fa i conti con la sua esposizione di maggior richiamo. La mostra “Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur” ha superato quota 55 mila ingressi in meno di quattro mesi dall'apertura, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più seguiti del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"La grande cecità" e l'emergenza climatica: a Casa Cavazzini l'incontro con Fabio TrincardiUn tema urgente, quello dei cambiamenti climatici, che riguarda il presente, ma soprattutto il futuro del pianeta.

A Casa Cavazzini il collettivo Robida: incontro su arte e nuovi modi di abitareAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Il collettivo...

casa cavazzini casa cavazzini impressionismo eCasa Cavazzini, Impressionismo e Modernità supera i 55 mila visitatori e prolunga gli orariLa mostra al museo cittadino ha fatto registrare Dal 21 giugno orari estivi prolungati fino alle 20 il giovedì, venerdì e sabato. udinetoday.it

casa cavazzini casa cavazzini impressionismo eUdine, 55mila visitatori per la mostra a Casa Cavazzini: orari estesi fino al 30 agostoDal giovedì al sabato apertura fino alle 20. Il 1° giugno apertura straordinaria dalle 10 alle 19 in vista del 2 giugno. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web