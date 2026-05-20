Casa Cavazzini Impressionismo e Modernità supera i 55 mila visitatori e prolunga gli orari
Casa Cavazzini ha registrato oltre 55.000 visitatori alla mostra “Impressionismo e Modernità”, che ha ricevuto un notevole afflusso di pubblico. A causa dell’interesse crescente, la direzione ha deciso di prorogare gli orari di apertura per consentire a più persone di visitare l’esposizione. La mostra presenta opere di artisti impressionisti e moderni, attirando visitatori da diverse regioni. La struttura ha inoltre organizzato aperture straordinarie nei fine settimana per rispondere alla domanda.
Casa Cavazzini fa i conti con la sua esposizione di maggior richiamo. La mostra “Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur” ha superato quota 55 mila ingressi in meno di quattro mesi dall'apertura, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più seguiti del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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