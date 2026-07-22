A 25 anni le viene il ciclo durante la maratona Li Meizhen non si ferma e finisce la gara per tutte noi

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una maratona, una donna di 25 anni ha avuto il ciclo mestruale improvvisamente, ma ha deciso di non fermarsi e di completare la gara. La sua scelta ha attirato l’attenzione internazionale, diventando un simbolo contro lo stigma legato alle mestruazioni. La donna ha dimostrato che è possibile affrontare questa situazione senza interruzioni, contribuendo a sfatare i pregiudizi e la vergogna associati al ciclo mestruale durante eventi pubblici.

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Le mestruazioni che arrivano all’improvviso, durante la maratona, e la scelta di non fermarsi per abbattere ogni tabù. Li Meizhen è la protagonista di una vicenda che ha fatto il giro del mondo e che è diventato un esempio della necessità di cancellare lo stigma e la vergogna che spesso circolando il c iclo mestruale. La maratona di Li Meizhen: al traguardo con il ciclo. 25 anni e una passione per lo sport, Li Meizhen stava correndo la Hengshui Lake Marathon. Arrivata al trentaquattresimo chilometro della gara, la giovane atleta è stata colta dall’arrivo improvviso del ciclo mestruale, proprio quando le mancavano solamente otto chilometri da percorrere per raggiungere il traguardo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Si parla di: Ha le mestruazioni in gara, ma non si ferma: la maratoneta cinese abbatte un tabù; Giunta al trentaquattresimo chilometro di maratona con il traguardo a un passo e il tempo di qualificazione in palio l' arrivo improvviso delle mestruazioni l' ha posta di fronte a un bivio | ritirarsi per nascondersi o continuare a correre.

meizhen a 25 anni leA 25 anni le viene il ciclo durante la maratona, Li Meizhen non si ferma e finisce la gara per tutte noiL’atleta Li Meizhen non si ferma e finisce la gara nonostante le mestruazioni, arrivando al traguardo sporca di sangue. dilei.it

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