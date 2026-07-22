99 anni di Roma | perché si festeggia il 22 luglio

Il 22 luglio si celebra il 99° anniversario della fondazione della società giallorossa. La data di nascita della squadra rimane oggetto di discussione, con alcuni che indicano il 22 luglio 1927 come giorno ufficiale. La questione sulla data esatta di fondazione continua a dividere i tifosi e gli storici, senza che siano state definite certezze ufficiali. La data di nascita resta quindi un punto di riferimento simbolico per i sostenitori.

La storica diatribia sulla data di nascita della società giallorossa è ancora oggi un punto interrogativo per molti tifosi. C’è chi sostiene che la data della fondazione sia il 22 luglio 1927. Data che, per iniziativa dei tifosi, coincide con la data ufficiale dei festeggiamenti: ogni anno migliaia di tifosi si riuniscono in Piazza San Silvestro fino ad arrivare in via degli Uffici del Vicario, luogo centrale della celebrazione. Il 22 luglio nella memoria, il 7 giugno nei documenti. Facciamo chiarezza. l’ Associazione Sportiva Roma è nata ufficialmente il 7 giugno 1927 dalla volontà di Italo Foschi di portare avanti un progetto di unificazione dei club romani per contrastare il potere delle società del nord. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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